Додона в пятый раз отстранили от должности президента Молдовы

В первый раз Додона отстранили от должности в октябре 2017 года.

Конституционный суд Молдовы в очередной раз временно отстранил Игоря Додона от должности президента.

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Как сообщает Point.md, Конституционный суд удовлетворил запрос депутатов Демократической партии Молдовы (ДПМ) о приостановлении президентских полномочий Додона.

Ходатайство в КС было подано на том основании, что глава государства отказался санкционировать ряд законов, которые повторно были проголосованы в парламенте.

Отмечается, что Додона отстраняют от должности уже в пятый раз. Впервые это произошло в октябре 2017 года. Тогда он отказался подписать указ о назначении нового министра обороны. Второй раз – в конце декабря 2017 года, когда он не поддержал назначение семи новых членов правительства.

В январе этого года глава государства не захотел обнародовать закон о борьбе с пропагандой. 24 сентября Игоря Додона отстранили от должности из-за отказа назначить Николая Чубука и Сильвию Раду на должности министров.