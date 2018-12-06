Bloomberg: Путин угрожает нарушить ядерное соглашение, на которое он уже наплевал

Москва рассчитывала, что споры вокруг ядерной сделки создадут раскол в НАТО, но произошло как раз наоборот.

Владимир Путин, кажется, забыл первое правило угроз: нельзя делать сейчас те вещи, которые ты угрожаешь совершить в будущем.

Но именно это российский автократ и сделал, когда заявил, что Россия может развернуть ракеты и нацелить их на Европу, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года, пишет Bloomberg.

Контекст хорошо объясняет ситуацию. Во вторник министры иностранных дел стран НАТО выступили с заявлением, в котором обвинили Россию в нарушении условий договора, который подписали еще Рональд Рейган и Михаил Горбачев. В частности, альянс напомнил, что уже пять лет Москве выражает свое недовольство развертыванием крылатых ракет 9М729. А российская сторона до этого времени отвечала лишь «возражениями и замыливанием глаз». Лишь недавно Москва признала само существование ракет. Но до сих пор не предоставила объяснений и никакой технической информации о 9М729, как того требует договор.

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Совместное заявление НАТО стало дипломатической победой для Госсекретаря США Майк Помпео, который призвал союзников надавить на Россию во время саммита в Брюсселе. Еще несколько недель назад было не понятно, дадут ли его усилия хоть какие-то плоды.

Когда администрация Трампа подала сигнал о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, союзники, а в частности Германия, выразили обеспокоенность этими планами. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини в прошлом месяце призвала США и Россию сделать шаги в направлении укрепления договоренностей, а не выхода из них. На этой же неделе три сенатора-демократа направили письма президенту Дональду Трампу с предупреждениями, что поспешный выход из договора создаст нежелательное напряжение в НАТО.

Именно поэтому сильное заявление альянса стало настолько важным. В нем четко указано, что союзники по НАТО обвиняют в нарушении ядерного договора именно Россию. И хотя поддержки решения США выйти из договоренностей нет, прозвучал четкий призыв к России использовать 60-дневный период, установленный Америкой, чтобы вернуться к выполнению взятых обязательств.

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Чего же Путин хочет добиться своими свежайшими угрозами? Если он пытается создать смятение в правительстве Германии или среди союзников НАТО, тогда он немного опоздал. Еще в прошлом месяце казалось, что Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности может создать раскол в НАТО. А на этой неделе очевидно, что нарушения России заставили союзников объединиться.