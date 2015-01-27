Японская газета сравнила Крым и Курилы и призвала Россию не искажать историю

"Во время визита в Бельгию министр иностранных дел Японии Фумио Кисида (Fumio Kishida) подчеркнул: "Ситуация в Украине была изменена за счет силы. Это касается и проблемы северных территорий". Россия не согласна с этим утверждением", - пишет японская ежедневная газета Sankei Shimbun, публикацию которой перевело ИноСМИ.

В ответ на это заявление Министерство иностранных дел России заявило, что Южные Курилы законно принадлежат РФ со времен Второй мировой войны и обвинило Японию в нежелании усвоить уроки истории.

"Мировое сообщество жестко критикует Россию, которая в прошлом году присоединила Крым, нарушив международное право. Министр иностранных дел Японии Кисида просто объяснил мировому сообществу, что ситуация в Украине сравнима с проблемой Курил в том, что статус-кво был изменен силовым путем. Возможно, жесткий ответ России вызван тем, что он надавил на больное место", - предположило издание.

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Автор публикации советует "внимательно отнестись к реакции Путина на запланированный визит в Японию в этом году". "В визите и переговорах не будет смысла, если Россия станет заранее отрицать исторические факты. Это следует сообщить российской стороне", - считает он.

Издание подчеркивает, что Россия бросает вызов мировому порядку, не следит за собственными поступками и обвиняет Японию в искажении истории. "Токио необходимо сохранять твердую позицию по "северным территориям" и приводить собственные четкие контраргументы", - говорится в материале.