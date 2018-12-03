Atlantic Council: Запад неправильно понял военное положение в Украине

Некоторые лидеры сделали грубую ошибку, когда после атаки России на украинские корабли призвали обе стороны к сдержанности.

Несколько последних дней были историческими для развития Украины как суверенного и демократического государства.

Москва устроила неспровоцированную атаку на три украинских судна в Азовском море и тем самым дала толчок этому процессу. Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council и бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Атака была сильной эскалацией агрессии Кремля, потому что ее совершили открыто регулярные российские военные. Москва не прячет свою роль за выдумками о местных «сепаратистах», как на Донбассе. Российские корабли сначала протаранили один из украинских, а затем открыли огонь. Записи перехваченных переговоров разоблачают то, что российские командиры на суше отдали кораблям приказ атаковать, а также что чиновники в Москве следили за событиями. Вероятно Кремль хотел спровоцировать украинские суда на открытие огня в ответ, чтобы получить оправдание для масштабного российского вторжения. Москва успешно использовала эту тактику в 2008 году перед войной против Грузии. Но экс-дипломат подчеркивает, что Украина поступила мудро и не попалась в эту ловушку. В ответ президент Петр Порошенко собрал заседание СНБО, на котором было предложено ввести военное положение в стране.

Читайте такжеВ МИД РФ считают, что военное положение введено в «русскоязычных регионах» Украины

Для многих на Западе за выражением «военное положение» прячутся изображения диктаторов и армии, которая заполняет улицы городов. Но для страны, которая ведет оборонительную войну против второй в мире военной силы, военное положение – не преувеличенный шах. Он может помочь правительству лучше мобилизовать и направить ресурсы против смертельной угрозы. На самом деле Порошенко годами критиковали за то, что он не ввел военное положение раньше. И это делали даже политики-реформаторы.

Украинское общество пристально следит за политикой. Поэтому в понедельник 26 ноября люди разрывались между двумя мнениями, которые не очень сочетаются между собой. С одной стороны, растет обеспокоенность возможностью начала более масштабного российского военного вторжения. А с другой – люди начали говорить о «политических мотивах» Порошенко для введения военного положения в стране. Делает он это лишь для того, чтобы усилить свой политический рейтинг? А может для того, чтобы отложить выборы, которые должны состояться в марте? Политические оппоненты президента Украины тоже были рады распространять эту точку зрения. А некоторые члены гражданского общества, которые до этого времени трудились над воплощением реформ и демократических практик, начали говорить о том, что военное положение может быть первым шагом в сторону авторитарного правления.

Хербст напоминает о том, как Верховная Рада вечером 26 ноября после продолжительных споров приняла закон о военном положении. Депутаты сократили продолжительность действия военного положения до одного месяца. А также ограничили масштабы его действия, уточнив, что он будет касаться только 10 областей, граничащих с Россией, Азовским морем и так называемым «Приднестровьем» в Молдове. Кроме того, парламент утвердил 31 марта в качестве даты первого тура президентских выборов.

Читайте такжеПервые неудобства военного положения: болгарская авиакомпания приостановила рейсы в Украину

По мнению экс-посла США, заслуга одобрения компромисса принадлежит Порошенко, который согласился пойти на уступки, его главному оппоненту на выборах Юлии Тимошенко, которая все же согласилась на рассмотрение президентского законопроекта о военном положении в парламенте, а также экс-премьеру Арсению Яценюку, который возглавляет одну из крупнейших фракций и «знает, как договариваться, когда ставки высоки».

Хербст отмечает, что процесс был непростым, но он стал точно триумфом демократии в очень сложных условиях. Однако, Москва воюет против Украины уже почти 5 лет. Международное сообщество очень медленно признало этот факт и начало принимать соответствующие меры. Так происходило каждый раз, когда Россия усиливала конфликт. Более того, пропаганда Кремля хорошо готовится к каждой новой провокации и постоянно меняет тему на обсуждение неадекватных лидеров, политиков и общества в Украине.

Это означает, что зацикливание украинского политического класса на воображаемых или реальных политических мотивах может по крайней мере на время отвлечь внимание западных СМИ и государственных деятелей от ключевой проблемы – стратегической угрозы со стороны Москвы и ее последних поступков. Это же касается определенных предупреждений с преувеличенными заголовками о якобы росте авторитаризма.

Читайте такжеБанки во время военного положения будут работать в обычном режиме – НБУ

В то время, как некоторые западные лидеры, президент Европейского Совета Дональд Туск и Госсекретарь США Майк Помпео быстро осудили российскую атаку, другие лидеры призвали обе стороны к сдержанному поведению. Другими словами, они требовали сдержанности как от агрессора, так и от его жертвы. Такие суждения очень искажены. И они опираются не на тот факт, что наибольшей проблемой Восточной Европы стал реваншизм России, а на обсуждение внутренних распрей в Украине. В этот переломный момент очень важно, чтобы все, кто заинтересован в стабильности Европы, поняли эту геополитическую реальность. Публичное провозглашение нонсенса должно стать унизительным.