В Беларуси появление "зеленых человечков" теперь будет считаться вторжением

15:16, 25 января 2015
Мир
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Появление на территории страны военных без опознавательных знаков теперь официально считается нападением.

Reuters

В Беларуси официально опубликована новая редакция закона "О военном положении". Документ, отредактированный после вторжения России в Украину, вступит в силу 1 февраля 2015 года, сообщает LB.ua.

Согласно документу, появление на территории страны военных без опознавательных знаков ("зеленых человечков", как в Крыму) теперь официально считается в Беларуси одним из видов нападения, угрожающего территориальной целостности и суверенитету государства. Кроме открытой аннексии белорусской территории, ракетно-бомбовых и авиационных ударов из другой страны либо применения иного оружия против Беларуси, в обновленном законе прописана также "засылка другим государством вооруженных банд (групп), и регулярных сил или подразделений регулярных войск".

В законе предельно ясно описаны события, которые отныне будут официально считаться военной угрозой, достаточной для введения в Беларуси военного положения. К такой угрозе относятся концентрация вооруженных сил другого государства у границы Беларуси, если она явно указывает на агрессивные намерения, или проведения в другом государстве мобилизации с целью нападения на Беларусь.

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При введении военного положения будет невозможно распустить ни одну из двух палат белорусского парламента, даже если истечет срок их полномочий, также продлеваются и полномочия действующего главы государства. Гражданам страны на это время запрещается сбор и распространение любой информации, касающейся Вооруженных сил и органов территориальной обороны, участие в митингах, пикетах и демонстрациях, а также приобретение охотничьего оружия и боеприпасов.

Закон возлагает на белорусов ряд обязанностей: все граждане страны, достигшие 16-летнего возраста, могут привлекаться к бесплатным работам в интересах обороны, ликвидации последствий применения оружия, восстановлению разрушенных объектов и т.д. Заставить трудиться не смогут лишь мужчин старше 60 лет и женщин старше 55. Также на граждан возлагается обязанность предоставлять имеющиеся у них жилые и нежилые помещения для оборонных нужд и размещения переселенцев (за это предусмотрена денежная компенсация).

Напомним, в марте 2014 года российские военные без опознавательных знаков захватили органы местной власти в Крыму, что привело к аннексии полуострова Россией. С апреля 2014 года и до сегодня кадровые российские военные находятся на Донбассе, где ведут боевые действия против украинских военных, однако Россия официально не признает присутствие своей армии на украинской территории вопреки всем доказательствам.

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