Без неожиданностей: лидеры G20 подписали итоговую декларацию минимального компромисса

Саммит показал, что абсолютное большинство стран "двадцатки" придерживается "принципа многосторонности".

Достигнув минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией, лидеры G20 в субботу, 1 декабря, подписали итоговую декларацию саммита в Буэнос-Айресе.

Об этом сообщает DW. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписание декларации стало возможно благодаря "конструктивной совместной работе" и "готовности к компромиссу".

По словам немецкого канцлера, саммит показал, что абсолютное большинство стран "двадцатки" придерживается "принципа многосторонности" в деловых и торговых отношениях, однако прошли те времена, когда этот принцип получал автоматическое одобрение. "За него приходится бороться", - заявила Меркель.

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Под давлением США лидеры G20 исключили из итоговой декларации борьбу с протекционизмом, заменив ее на поддержку "принципа многосторонности". В то же время удалось договориться о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО).

Итоговый документ по климату, как и в 2017 году в Гамбурге, подписали только 19 стран - США отказались его поддержать. Проблема миграции в документе упоминается лишь двумя предложениями. В частности говорится, что потоки беженцев являются "глобальной проблемой, имеющей гуманитарные, политические, общественные и экономические последствия". Лидеры G20 пообещали совместно бороться с ее причинами.