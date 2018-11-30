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В Аргентине стартует саммит G20 - обсудят агрессию России в Керченском проливе (фоторепортаж, видео)

11:32, 30 ноября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Циничную агрессию России в Керченском проливе, которая нарушает все нормы международного права, обсудят там вместе с другими горячими темами мира. Это - фактически последняя международная площадка для переговоров, куда все еще приглашают Путина.

Отметим, что пропустить открытие саммита G20 придется канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ее самолет после часа полета в Аргентину сломался и был вынужден приземлиться в Кельне. В Буэнос-Айрес канцлер вместе с немецким министром финансов отправится сегодня, лететь они будут коммерческим рейсом с пересадкой в Мадриде.

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Теги: #Большая двадцатка#G20 Аргентина