В Аргентине стартует саммит G20 - обсудят агрессию России в Керченском проливе (фоторепортаж, видео)
11:32, 30 ноября 2018Мир
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Саммит G20 - фактически последняя международная площадка для переговоров, куда все еще приглашают Путина.
Дональд Трамп / REUTERS
Саммит G20 стартует в аргентинском Буэнос-Айресе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Циничную агрессию России в Керченском проливе, которая нарушает все нормы международного права, обсудят там вместе с другими горячими темами мира. Это - фактически последняя международная площадка для переговоров, куда все еще приглашают Путина.
Отметим, что пропустить открытие саммита G20 придется канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ее самолет после часа полета в Аргентину сломался и был вынужден приземлиться в Кельне. В Буэнос-Айрес канцлер вместе с немецким министром финансов отправится сегодня, лететь они будут коммерческим рейсом с пересадкой в Мадриде.
В Буэнос-Айресе стартует саммит G20
Меркель пропустит открытие саммита G20 из-за неисправности самолета
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