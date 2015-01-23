77% россиян заявили, что не станут отстаивать свои интересы на митингах - опрос

Большинство россиян (77%) не станут участвовать в акциях протеста с целью отстаивать свои интересы. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации, передает LB.ua.

Возможность участия в митингах допускают для себя лишь 16% респондентов.

Тем не менее, эксперты ВЦИОМа отмечают, что в стране начиная с последнего квартала 2014 года растет число людей, допускающих возможность протестных выступлений. 27% респондентов считают, что в их городах и селах могут начаться оппозиционные выступления. С августа 2014 года число россиян, считающих вероятной протестную активность, выросло на 13%. Тем не менее, 60% респондентов по-прежнему полагают, что митинги вряд ли могут начаться в их населенном пункте - в августе такой точки зрения придерживался 81% респондентов.

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Отвечая на вопрос, "почему большинство людей в нашей стране сегодня не принимают участие в протестных митингах и демонстрациях", 37% ответили, что из-за бесполезности акций. Также от выхода на площади людей, по мнению опрошенных, останавливает опасение применения силы сотрудниками правоохранительных органов (28%), страх возникновения проблем на работе (26%) и попадания за решетку (25%). Среди перечисленных причин неучастия россиян в митингах - занятость только собственными проблемами, отсутствие информации о подобных мероприятиях, неприязнь к массовым скоплениям людей.

В целом к митингам россияне стали относиться более негативно, чем в 2012 году. Сейчас "нормальным средством решения назревших проблем, проявлением демократии в стране" акции протеста считают 23% опрошенных (против 36% в январе 2012 года).

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38% (28% в 2012) видят в митингах свидетельство системного кризиса, еще 30% (22% в 2012 году) полагают, что подобные проявления протеста недопустимы, поскольку ведут к развалу общества.

Опрос ВЦИОМа проводился 10-11 января. В нем приняли участие 1600 человек из 46 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.