Вакцину против Эболы направили в Либерию – BBC
10:56, 23 января 2015Мир
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В Либерию вылетел самолет с первой партией экспериментальной вакцины против вируса Эбола.
REUTERS
В первой партии 300 доз вакцины. Ожидается, что экспериментальное лечение получат 10 тысяч человек, в том числе врачи, работающие в трех наиболее пораженных вирусом странах Африки - Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне, передает BBC Украина.
Еще 10 тысяч человек получат плацебо.
Вакцину разработала британская компания GlaxoSmithKline совместно с Национальным институтом здоровья США.
Версию вакцины уже протестировали на 200 добровольцах в Британии, США, Швейцарии и Мали.
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