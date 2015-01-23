Вакцину против Эболы направили в Либерию – BBC

В первой партии 300 доз вакцины. Ожидается, что экспериментальное лечение получат 10 тысяч человек, в том числе врачи, работающие в трех наиболее пораженных вирусом странах Африки - Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне, передает BBC Украина.

Еще 10 тысяч человек получат плацебо.

Вакцину разработала британская компания GlaxoSmithKline совместно с Национальным институтом здоровья США.

Версию вакцины уже протестировали на 200 добровольцах в Британии, США, Швейцарии и Мали.

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