Умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Режиссер стал известен во всем мире после успеха своих фильмов «Конформист» и «Последнее танго в Париже».

Знаменитый итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет.

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Об этом сообщает Independent, ссылаясь на итальянские СМИ.

Бертолуччи родился в 1940 году в итальянской Парме. Хотя изначально он получил на родине признание как поэт, в 1961 году начал работать помощником знаменитого режиссера Пьера Паоло Пазолини.

В 24 года Бертолуччи снял свой первый профессиональны фильм «Перед революцией» (1964). Режиссер стал известен во всем мире после успеха своих фильмов «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже» (1972).

Ранее сообщалось, что в возрасте 90 лет умер английский режиссер Николас Роуг.