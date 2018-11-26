цей матеріал доступний українською

Умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

10:50, 26 ноября 2018
Мир
189 0
Бернардо Бертолуччи / REUTERS

Читайте такжеУмер Стэн Ли: что известно об "отце" супергероев Marvel (фото, видео)

Об этом сообщает Independent, ссылаясь на итальянские СМИ.

Бертолуччи родился в 1940 году в итальянской Парме. Хотя изначально он получил на родине признание как поэт, в 1961 году начал работать помощником знаменитого режиссера Пьера Паоло Пазолини.

В 24 года Бертолуччи снял свой первый профессиональны фильм «Перед революцией» (1964). Режиссер стал известен во всем мире после успеха своих фильмов «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже» (1972). 

Ранее сообщалось, что в возрасте 90 лет умер английский режиссер Николас Роуг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Италия#режиссер