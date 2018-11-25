Гибралтар и Brexit: Испания, ЕС и Великобритания достигли соглашения

Таким образом, проблема Гибралтара больше не стоит на пути проведения внеочередного саммита ЕС по "Брекзиту", намеченного на завтра, и согласования пакета договоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Испания, Евросоюз и Великобритания достигли договоренности по вопросу о процессе дальнейших переговоров по Гибралтару.

Об этом сегодня заявил испанский премьер-министр Педро Санчес, сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, проблема Гибралтара больше не стоит на пути проведения внеочередного саммита ЕС по "Брекзиту", намеченного на завтра, 25 ноября, и согласования пакета договоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.

По информации из дипломатических источников в Брюсселе, Испания получит целый ряд гарантий как других стран ЕС, так и руководства Евросоюза и правительства в Лондоне о том, что Мадрид сможет заранее изучать и одобрять будущие договоренности ЕС с Великобританией, касающиеся Гибралтара.

Ранее Санчес неоднократно угрожал наложить вето на пакет договоров по "Брекзиту". Проблема Гибралтара оставалась последним серьезным камнем преткновения на пути к утверждению главами государств и правительств ЕС соглашения с Лондоном о "Брекзите" и политической декларации о тесном сотрудничестве в области экономики и безопасности между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из состава ЕС.

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Гибралтар перешел к Великобритании в 1713 году, после чего Мадрид неоднократно пытался вернуть его. В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром, а полностью открыла ее в 1985 году, перед своим вступлением в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС.

В 2002 году 99% гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Лондоном и Мадридом. В то же время, на референдуме по "Брекзиту" 95,9% жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 19 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил надежду, что Соглашение об общем авиапространстве (САП) между Украиной и ЕС будет подписано весной 2019 года.

Согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, гражданская авиация регулируется отдельным соглашением - Соглашением об общем авиационном пространстве, которое было инициировано ещё в 2013 году, но его пока не подписали. Подписание соглашения о САП дважды откладывалось по инициативе ЕС. Главной причиной задержки является отсутствия консенсуса между Испанией и Великобританией относительно формулировки о территориальном применении соглашения касательно Гибралтара.