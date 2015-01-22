Бжезинский: Путин может захватить Ригу и Таллинн за день

Такое мнение высказал известный политолог и советник нескольких президентов США Збигнев Бжезинский, пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

"Однажды он займет Ригу и Таллинн, и для этого ему хватит только дня" - отметил он.

"Будем говорить, что это ужасно, шокирующе и возмутительно, но так и не сможем ничего с этим поделать, без риска развязывания ядерной войны", - добавил Бжезинский.

Единственный фактор, по мнению политолога, который мог бы охладить пыл России, это знание того, что "наступит реация со стороны НАТО".

Читайте такжеЧленство в НАТО не принесет Украине ничего хорошего - Бжезинский"Рекомендовал бы перемещение туда незначительных сил: несколько американских солдат не составят для РФ угрозы вторжения, но покажут, что Путин встретит на своем пути сопротивление", - отметил Бжезинский.

Кроме того, политолог высказал мнение, что страны Запада должны предоставить Украине оружие оборонительного характера, чтобы сделать "российское вторжение еще более дорогим" и в очередной раз выступил против членства Украины в НАТО.

Напомним, ранее Збигнев Бжезинский говорил, что вступление Украины в нато лишь обострит существующий конфликт с Россией.