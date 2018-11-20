Испания грозится заблокировать соглашение по Brexit из-за вопроса Гибралтара

Испания настаивает на том, чтобы Мадрид самостоятельно решал с Лондоном вопрос о статусе Гибралтара. В противном случае на саммите ЕС испанский премьер не поддержит соглашение.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания будет голосовать против соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), если в его положение о Гибралтаре не внесут изменения.

"Если в воскресенье, 25 ноября, в соглашении сохранят текущие условия, мы скажем "нет", - заявил глава испанского правительства во вторник, 20 ноября, сообщает DW.

Испанский премьер отметил, что вопрос Гибралтара является принципиально важным для его страны, и диалог в отношении него должен происходить непосредственно между Испанией и Великобританией.

Читайте такжеБольшинство британцев требуют нового референдума по Brexit - опрос

Ранее глава МИД Испании Жозеп Боррель также заявлял, что Испания не примет соглашение о Brexit, если не будет ясности, как будут проходить переговоры относительно будущего статуса Гибралтара.

Гибралтар на юге Пиренейского полуострова, перешел к Великобритании в 1713 году Утрехтским мирным договором. Испания потом несколько раз пыталась вернуть эту территорию. В конце 1960-х годов Мадрид прибег к закрытию границы с Гибралтаром и открыл ее полностью только в 1985 году, то есть за год до вступления Испании в Европейское экономическое сообщество - предшественника ЕС.

Соглашение о Brexit в нынешней версии является компромиссом между Брюсселем и Лондоном, и должно быть рассмотрено на саммите ЕС в конце ноября. Компромиссное содержание этого соглашения вызвало в Великобритании правительственный кризис.