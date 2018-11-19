Совет ЕС поддержал проект соглашения о Brexit

Евросоюз еще должен принять решение относительно внутреннего процесса согласования переходного периода.

27 министров стран Европейского союза поддержали проект соглашения о Brexit.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на брифинге после встречи министров, сообщает Европравда со ссылкой на Reuters.

По его словам, министры в целом одобрили проект соглашения, достигнутого на прошлой неделе.

"Мы достигли решающего момента в этом процессе, никто не должен забывать о прогрессе, который был достигнут в Брюсселе и Лондоне", - сказал Барнье.

"В частности, государства-члены поддерживают проект соглашения. Европейская сторона еще должна принять решение относительно внутреннего процесса согласования переходного периода", - добавил он.

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Как сообщалось, Мишель Барнье предложил продолжить переходный период после выхода Великобритании из блока на два года.

Напомним, окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.