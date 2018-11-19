Lockheed Martin начал производство бесшумного сверхзвукового самолета

В 2023 году новый сверхзвуковой самолет X-59 начнет выполнять сверхзвуковые испытательные полеты над населенными пунктами - добровольцами.

Американская компания Lockheed Martin приступила к производству первых деталей для демонстратора бесшумного сверхзвукового пассажирского самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.

Согласно сообщению компании, изготовление деталей ведется в том числе методом фрезерования. Ранее сообщалось, что сборку первого летного образца самолета планируется начать в 2019 году и приступить к его летным испытаниям в 2021-м, пишет N+1.

Проект QueSST предполагает разработку самолета с планером такой аэродинамической конструкции, при которой на поверхности летательного аппарата образовывалось бы как можно меньшее количество ударных волн. При этом те волны, которые будут все же образовываться, должны быть менее интенсивными. В конечном итоге разработчики планируют существенно снизить шумность сверхзвуковых самолетов и, тем самым, добиться снятия запрета на полеты сверхзвуковой авиации над населенными частями суши.

Перспективный пассажирский самолет на базе X-59 должен будет выполнять крейсерские полеты на высоте 16,8 тысячи метров на скорости в 1,5 тысячи километров в час. При этом воспринимаемый уровень шума от такого летательного аппарата на земле не должен превышать 75 децибел, что по громкости примерно соответствует захлопывающейся автомобильной двери. Согласно договору NASA с Lockheed Martin, 2021 год определен как ранний срок начала летных испытаний, который может быть сдвинут, но не позже чем на середину 2022 года.

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В 2023 году новый сверхзвуковой самолет X-59 начнет выполнять сверхзвуковые испытательные полеты над населенными пунктами - добровольцами. Задачей жителей этих населенных пунктов станет субъективная оценка шумности пролета демонстратора. В настоящее время полеты сверхзвуковых самолетов над населенной частью суши запрещены. Дело в том, что на планере таких летательных аппаратов на сверхзвуковой скорости образуются ударные волны, которые наблюдателями на земле воспринимаются как взрыв.

В конце октября NASA опубликовало видеозапись продувочных испытаний модели «тихого» сверхзвукового самолета. Испытания проводятся в низкоскоростной аэродинамической трубе в Исследовательском центре NASA Лэнгли с 2017 года. В настоящее время специалисты занимаются исследованием аэродинамической стабильности, маневренности и управляемости модели сверхзвукового самолета в дозвуковом воздушном потоке.

Видео: NASA Langley Research Center

Сегодня компании из нескольких стран мира занимаются разработкой сверхзвуковых пассажирских самолетов, которые позволят существенно сократить время, необходимое на перелеты по протяженным маршрутам. В частности, такие работы ведут французская Dassault, Японское агентство аэрокосмических исследований, европейский концерн Airbus, американские Lockheed Martin и Boeing.

Видео: LockheedMartinVideos