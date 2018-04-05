В США разрабатывают «тихий» сверхзвуковой самолет

Разработка может проложить дорогу для коммерческих сверхзвуковых полетов над поверхностью Земли, которые в настоящий момент запрещены из-за чрезмерной «шумности».

Американское космическое агентство NASA в партнерстве с компанией Lockheed Martin будет заниматься разработкой экспериментального пилотируемого самолета, способного преодолеть скорость звука, оставаясь относительно тихим.

Как сообщает ABCNews, самолет, известный как Low-Boom Flight Demonstrator, может наконец открыть путь к коммерческих сверхзвуковых полетов над поверхностью Земли.

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Сейчас такие полеты запрещены Федеральным управлением гражданской авиации США из-за громкой звуковой волны которую выдают во время полета сверхзвуковые самолеты (вроде «Конкорда», который был снят с эксплуатации в 2003 году).

«Это очень волнительно - вернуться к разработке X-plane в таких масштабах", – заявил чиновник NASA Джайвон Шин, ссылаясь на серию сверхзвуковых исследовательских самолетов, которые производились Bell Aircraft начиная с середины 1940-х годов.

Отмечается, что дизайн, разработанный еще в 60-х годах прошлого века, позволит Low-Boom Flight Demonstrator преодолеть звуковой барьер, создавая «мягкие удары», вместо громких.

Стоимость контракта на разработку такого самолета достигает почти четверти миллиардов долларов. Предполагается, что самолет должен быть способен достичь скорости в 940 миль в час.

Ранее Virgin Galactic, частная космическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона, продала около 900 билетов на туристические полеты в космос.