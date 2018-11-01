NASA разработала бесшумный сверхзвуковой самолет

В США действует запрет на полеты сверхзвуковых пассажирских лайнеров, но он может исчезнуть благодаря космическому агентству.

Воздушный коридор от Восточного до Западного побережья Америки – самый загруженный в США. В обычный день более 100 самолетов осуществляют шестичасовые перелеты от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

В совокупности это тысячи часов ежедневно, которые пассажиры проводят в бесцветных и безжизненных трубах с неважным WiFi. А ощущения становятся еще хуже, если узнать, что существует технология, которая может сократить время таких трансконтинентальных рейсов на половину. Однако, авиакомпаниям нельзя ее использовать. Пока что.

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Об этом пишет Newsweek, поясняя, что главная причина запрета – это шум. Когда самолет достигает скорости звука, которая равна 1236 километрам в час, возникает звук взрыва, который слышен во всех направлениях. Федеральная служба авиации США запретила полеты сверхзвуковых лайнеров на территории страны с 1973 года. Но NASA считает, что наконец-то решила проблему, которая раздражала аэрокосмических инженеров десятилетиями. Американское космическое агентство разработало технологию, которая убирает шум при переходе на сверхзвуковую скорость.

В апреле NASA подписала контракт на 247,5 миллионов долларов с компанией Lockheed Martin о построении сверхзвукового, но тихого самолета X-59 QueSST. Он не будет предназначен для перевозки пассажиров через все США, а только для того, чтобы доказать федеральным регуляторам, что можно создать флот сверхзвуковых самолетов, которые не создают шума больше, чем обычные лайнеры. Если проект будет успешным, государственные структуры могут снять запрет на сверхзвуковые перелеты в стране.

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NASA уже завершили базовое проектирование самолета, тонкие черты которого сокращают его «акустический отпечаток». В начале ноября агентство планирует начать испытания в небе над Галвестоном, Техас. Модифицированный военный самолет F/A-18 Hornet будет выполнять ряд маневров, чтобы создать сверхзвуковые взрывы, похожие на те, которые бы создавал X-59. При этом, NASA наняло 500 человек, которые будут регистрировать данные о шуме.

Собрав данные, NASA поделится ими с Lockheed Martin, который начнет строить X-59 уже в январе 2019 года. Цель – получить готовый к полетам бесшумный сверхзвуковой самолет уже в 2021 году. После испытания образца космическое агентство поделится своими выводами с федеральными регуляторами и производителями самолетов, которые смогут использовать разработки NASA в своих моделях. По словам проектного менеджера NASA по коммерческим сверхзвуковым технологиям Питера Коэна, на основе разработки можно будет строить пассажирские заплаты, которые смогут разместить на борту до 100 пассажиров.