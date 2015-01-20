Мэр Парижа подаст в суд на Fox News

По ее словам, поводом стали высказывания в эфире телеканала о том, что в Париже есть мусульманские районы, в которых людям других религий лучше не появляться. Также отмечается, что эти районы не контролируются властями Парижа, пишет Росбалт.

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При этом данные сюжеты были показаны после парижских терактов, в результате которых погибли 17 человек.

"Я думаю, что мы должны пойти в суд, чтобы добиться того, чтобы канал удалил любые подобные упоминания", — заявила Идальго.

Ранее телеканал Fox News за один день четыре раза извинился за некорректные высказывания журналистов о мусульманах.