Президент Румынии заявил о неготовности его страны председательствовать в ЕС

Румыния с 1 января должна возглавить Евросоюз. Румынский президент Клаус Йоганнис, однако, считает, что его страна не готова к председательству.

Президент Румынии Клаус Йоганнис заявил в понедельник, 12 ноября, что его страна не готова возглавить ЕС с 1 января.

Йоганнис считает социал-демократическое правительство премьер-министра Виорика Денчиле некомпетентным и выступил с требованием его отставки, пишет DW.

Председательство в ЕС "очень почетное" задание, которое одновременно предъявляет очень высокие требования, отметил Йоганнис во время встречи с политиками в Бухаресте. "Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил президент Румынии.

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Йоганнис отметил, что смена правительства в стране является "политической необходимостью". Напомним, что депутат Европарламента Виорика Денчиле стала во главе правительства Румынии в январе. Вместе с тем, правительством фактически руководил председатель правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

Ливиу Драгню, которого в июне осудили за коррупцию, также считали ключевой фигурой, которая стояла за массивной кампанией против главной антикоррупционерки страны, прокурора национального антикоррупционного директората (DNA) Лауры Кодруци Ковеши, которую сняли с должности в июле этого года.