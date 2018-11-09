Танцевавшая с Путиным у себя на свадьбе глава МИД Австрии отказалась от визита в Москву

Отказ от визита связан с разоблачением отставного австрийского военного, который 20 лет работал на российскую военную разведку.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе недавно гулял российский президент Владимир Путин, отменила поездку в Москву, которая должна была состояться 2 декабря.

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Это связано с тем, что Австрия разоблачила своего отставного военного, который, как подозревают, шпионил для России втечение 20 лет.

Как передает Би-би-си, вместо визита она вызвала представителей российского посольства для объяснений. Российское посольство не стало комментировать новость о задержании австрийского военного. Российская Служба внешней разведки также отказалась от комментариев.

Австрия - одна из немногих европейских стран, находящихся в дружеских отношениях с Россией. Президент Владимир Путин в августе этого года даже съездил на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и станцевал с ней. А правительственная коалиция в стране сформирована с участием крайне правой "Партии свободы", симпатизирующей российским властям.

Как сообщал УНИАН, по подозрению в шпионаже в пользу России задержан отставной полковник вооруженных сил Австрии. Сообщается, что он мог заработать на передаче секретной информации 300 тыс. евро. По данным австрийских СМИ, "подозреваемый действовал очень профессионально". Будучи в отставке, он занимал "незаметный пост" в штабе австрийской армии. По данным издания Die Presse, подозреваемый был завербован еще в 1988 году.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что информация о задержанном появилась "несколько недель назад" от одной из европейских спецслужб. "Пока мы не можем сказать, единичный это случай или нет", - заявил он. По его словам, бывший офицер передал контрразведчикам свой ноутбук, который сейчас изучается.