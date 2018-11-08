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В США умерла звезда фильма "Чудо-женщина"

15:13, 08 ноября 2018
Мир
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Китти исполняет трюк на съемках "Чудо-женщины" / скриншот

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Китти О'Нил умерла в 72 года, сообщает The Washington Post. Женщина была знаменитой каскадершей.

В списке ее достижений не только исполнение трюков для многих культовых фильмов, в том числе и для картины "Чудо-женщина" (1979 год). Звезда установила неофициальный женский рекорд скорости на наземном транспортном средстве, получила премию Вольта от Фонда Александра Грэйема Белла за выдающиеся заслуги в привлечении внимания общественности к проблемам и достижениям глухих и слабослышащих.

Также за свои каскадерские достижения она несколько раз попадала в книгу рекордов Гиннесса. Про спортсменку даже сняли фильм "Тихая победа: История Китти О’Нил". А еще эта женщина была дважды номинирована на "Эмми".

Как сообщал УНИАН, ранее умер художник, которому посвящен "Оскар". Мужчина ушел из жизни накануне новой выставки.

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Теги: #Чудо-женщина#голливудский актер#съемки фильма