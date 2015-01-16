СМИ: Москва заплатила $60 млн американскому PR-агентству за улучшение своего имиджа в США

Россия заплатила $60 млн американскому PR-агентству за улучшение имиджа за рубежом. Об этом говорится в статье "Путинский Вашингтон", опубликованной американским журналом Politico, передает LB.ua.

"...если у России и есть какие-либо друзья в Вашингтоне, помимо Рорабакера, то им по большей части официально за это платят - масса поверхностных и неэффективных пиарщиков и лоббистов, которые на протяжении последних лет усердно наводили глянец на российский имидж, получая за это миллионы", - говорится в статье.

Как пишет Politico, "Ketchum, гигантское PR-агентство, финансируемое российским правительством, по данным официального отчета, за последние девять лет получило от Кремля более $60 млн". При этом подчеркивается, что "сегодняшнее отношение к России еще хуже, чем оно было в 2006 году, когда завязывалось сотрудничество с Ketchum. Американцы только пожимали плечами, когда во время президентской кампании 2012 года кандидат от республиканцев Митт Ромни назвал Россию американской геополитической проблемой номер один". Согласно результату недавнего опроса CNN, на который ссылается американский журнал, 69% американцев воспринимают Россию как угрозу.

Читайте такжеDer Spiegel: Литва готовит население к вторжению России

В статье Politico также подчеркивается, что в настоящее время, "когда страна применяет силу, чтобы вернуть себе прежние территории, подавляет любые проявления инакомыслия в обществе и занимается бизнесом с таким уровнем коррупции, какой бывает разве что у банановых республик, сама реальность не дает ходу успешному пиару".

Отмечается, что Ketchum допустили к высшим эшелонам власти через посредство пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Последний "выбрал Ketchum для работы на саммите G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году. Требовалось подправить имидж России после того, как в разгар зимы "Газпром" перекрыл подачу природного газа в Украину. Песков вместе с другими подкованными в политтехнологиях членами администрации Путина понял, что помочь им сможет создание имиджа в западном стиле. И агентство Ketchum оправдало надежды на G8: записывало подкасты, организовывало интервью и подключения с американскими аналитическими центрами и официальными лицами - все для того, чтобы Россия предстала в более выгодном свете. Песков был так доволен, что подписал с Ketchum более крупный контракт с целью "облегчить диалог и отношения между Российской Федерацией и представителями правительства и средств массовой информации Соединенных Штатов".

Читайте такжеРоссию могут включить в черный список FATF из-за обещанной Путиным амнистии капиталов

Контракт агентства Ketchum с "Газпромом" был расторгнут прошлым летом. Фирма сохранила российский офис, однако, как заявил недавно представитель Ketchum Politico Magazine: "Текущая геополитическая обстановка создает весьма сложные условия для разработки PR-программы экономического продвижения России, поэтому пока мы не планируем никакой деятельности в США".

Отношения между США и Россией обострились на фоне насильственной аннексии Крыма Россией, а также из-за поддержки, которую Москва оказывает пророссийским сепаратистам на востоке Украины.