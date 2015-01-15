Die Welt: Россия просчиталась

Интервью президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, которое взяла Штефани Больцен, опубликовано на сайте немецкой газеты Die Welt.

Россия наращивает вооружение на границах НАТО. Начальник генштаба Валерий Герасимов объявил во вторник в Москве об «увеличении количества боевых подразделений согласно военному планированию». Особое внимание при этом должно быть уделено граничащему с Польшей и Литвой Калининградскому эксклаву. Ситуация в регионе Балтийского моря с самого начала кризиса в Украине является напряженной, потому что Москва существенно усилила свои морские и воздушные маневры. НАТО с тех пор патрулирует воздушное пространство, а Бундесвер до конца года был в Эстонии. Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес требует гораздо более ощутимого присутствия НАТО.

Die Welt:

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе и в других европейских столицах некоторые говорят, что прибалты в истерике.

Тоомас Хендрик Ильвес:

Это типично для людей, которые не хотят видеть, что произошло на самом деле. Созданный после холодной войны мировой порядок разрушен. Были нарушены Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт, а также Парижская хартия 1990 года - в которой говорится, что каждая страна может принимать свои собственные решения, когда дело касается национальной безопасности. Москва также подписывала этот документ. То, что грузины хотели вступить в НАТО, в 2008 году послужило достаточной причиной, чтобы Россия начала войну. На этот раз причина – что-то такое маленькое, как Соглашение об ассоциации с ЕС.

Причина на самом деле такая маленькая?

Я очень удивлен, что многие авторы и другие представители немецких и французских СМИ ищут причину в Соглашении об ассоциации. Это не больше, чем соглашение о свободной торговле и обмене студентами. Это не большая сделка. Но сторонники Путина обвиняют ЕС в том, что это было ошибкой. Они говорят, что нужно лучше понимать опасения России. Я скажу вам кое-что: 8 мая 1945 года было однозначным ответом на аннексию других территорий из-за проживающих там меньшинств. Немцы, которые сейчас требуют понимания России – для меня это идеология крови и почвы.

Большое количество учений над Балтикой, похищение эстонского агента - что планирует Путин?

Не стоит ожидать слишком масштабного плана. «Мы большие, мы сильные», вот что скрывается за этим. На этот раз, однако, Россия просчиталась, последствия ее действий гораздо более серьезные, чем ожидалось, они думали, что все пройдет также быстро, как и тогда в Грузии.

В случае с Украиной так не произойдет?

Россия рассчитывает на тех людей, которые хотят отменить санкции, чтобы вернуться к повседневной деятельности. Но если мы отменим санкции, то это будет означать, что мы принимаем вещи, как они есть. К счастью, по крайней мере, правительство в Берлине понимает, что здесь речь идет о разрушении того, что в течение 70 лет было основой международных отношений и европейской архитектуры безопасности.

Видите ли вы изменение мышления в Германии?

Я чувствую, что все стало гораздо лучше, после выступления президента Гаука в Мюнхене (на конференции по безопасности 2014). Потому что до этого у меня складывалось впечатление, что Германия всегда найдет отговорку, чтобы чего-то не делать: Вторая мировая война, гестапо, Штази.

Путин утверждает, что Россия находится под угрозой со стороны Запада.

Россия под угрозой? То есть теперь мы обвиняем жертв, украинцев? Во всяком случае, если на нас нападут и массово убьют, найдутся, конечно, в Германии и те, кто будет выступать за понимание России.

С начала кризиса в Украине НАТО дополнительно обеспечивает безопасность стран Балтии. Но они не хотят нарушать Основополагающий акт «Россия-НАТО», который исключает постоянное размещение войск на границе с Россией.

Да, слово «постоянное» там написано. Но также и фраза «текущее положение дел в области безопасности». В 1997 году, когда был заключен договор с Борисом Ельциным, ВВС России даже не могли оторваться от земли, потому что у них не было керосина. Это была совсем другая ситуация в области безопасности. Сейчас, когда другие страны НАТО говорят, что ничего не изменилось, наши гарантии как члена альянса под сомнением.

Почему Ваши партнеры по НАТО не меняют своего мнения?

Мне это непонятно. Когда я обращаюсь с этим вопросом к высокопоставленным должностным лицам, то они уходят прочь.

Почему?

Потому что им стыдно. Потому что нет разумного убедительного ответа. Но мы не тупые маленькие «недолюди» с Восточной Европы. Это снисходительное отношение к эстонцам очень отталкивает.