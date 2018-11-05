В Беларуси пустят с молотка старый самолет Лукашенко

Сейчас президент Беларуси летает на элитном Boeing-767.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» выставила на аукцион самолет TУ-154M, на котором раньше летал президент Александр Лукашенко, а затем – члены белорусского правительства.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что готов сопровождать выборы на оккупированном Донбассе

Как сообщает TUT.BY, информация о торгах появилась в газете «Звязда». На продажу выставлен самолет 1995 года выпуска с бортовым номером EW-85815.

Начальная цена лота - около 4,3 миллиона рублей (4 292 900 рублей). Тому, кто захочет купить самолет, нужно будет заплатить 10% задатка.

Торги пройдут до конца этого года, 5 декабря.

Сейчас основной самолет президента Беларуси – Boeing-767 в ВИП-компоновке.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь никогда не придет в Украину на танках – только на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах.