Фильм о Сноудене претендует на «Оскар»

Премьера фильма состоялась в октябре 2014 года в Лондоне. Героями фильма, помимо самого Сноудена, являются режиссер Лора Пойтрас, а также журналисты Гленн Гринвальд и Ивен МакАскилл, пишет Газета.ру.

Читайте такжеСноуден заявил, что у него больше нет секретной информации

В фильме показана серия встреч берлинского режиссера, которая состоит в списке наблюдения Службы внутренней безопасности США, со Сноуденом, живущим и работающим в Москве.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун приобрел права на экранизацию книги «Время Осьминога», написанную российским адвокатом Анатолием Кучереной о своем подзащитном Эдварде Сноудене.