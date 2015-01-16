Фильм о Сноудене претендует на «Оскар»
09:04, 16 января 2015Мир
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Документальный фильм о разоблачителе американских спецслужбЭдварде Сноудене «Гражданин четыре» (Citizenfour) стал номинантом на премию «Оскар», сообщает France24.
REUTERS
Премьера фильма состоялась в октябре 2014 года в Лондоне. Героями фильма, помимо самого Сноудена, являются режиссер Лора Пойтрас, а также журналисты Гленн Гринвальд и Ивен МакАскилл, пишет Газета.ру.
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В фильме показана серия встреч берлинского режиссера, которая состоит в списке наблюдения Службы внутренней безопасности США, со Сноуденом, живущим и работающим в Москве.
Ранее американский режиссер Оливер Стоун приобрел права на экранизацию книги «Время Осьминога», написанную российским адвокатом Анатолием Кучереной о своем подзащитном Эдварде Сноудене.
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