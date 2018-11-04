ДТП с 31 машиной в Китае: число погибших выросло до 15

Число раненых выросло до 44 человек.

В массовой аварии с 31 автомобилем в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли не менее 15 человек.

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Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По последним данным, число раненых выросло до 44 человек. Ранее сообщалось об 11 погибших и 31 пострадавшем.

Напомним, инцидент произошел 3 октября у поста на трассе близ города Ланьчжоу. По предварительной информации,​ грузовик не справился с управлением и врезался в ряд легковых машин, выстроившихся в ряд в ожидании оплаты проезда по скоростному шоссе.