ДТП с 31 машиной в Китае: число погибших выросло до 15
11:55, 04 ноября 2018Мир
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Число раненых выросло до 44 человек.
В Китае произошло масштабное ДТП с участием 31 автомобиля / фото xinhuanet.com
В массовой аварии с 31 автомобилем в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погибли не менее 15 человек.
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Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
По последним данным, число раненых выросло до 44 человек. Ранее сообщалось об 11 погибших и 31 пострадавшем.
Напомним, инцидент произошел 3 октября у поста на трассе близ города Ланьчжоу. По предварительной информации, грузовик не справился с управлением и врезался в ряд легковых машин, выстроившихся в ряд в ожидании оплаты проезда по скоростному шоссе.
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