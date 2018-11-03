Армия Египта назвала причину крушения российского МиГ-29

Причиной падения истребителя МиГ-29М/М2 в Египте стала техническая неисправность.

Причиной падения истребителя МиГ-29М/М2 в Египте стала техническая неисправность.

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Об этом сообщили в армии Египта. «Истребитель потерпел крушение в ходе полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета, пилот спасся», - говорится в сообщении, передает kommersant.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», - сообщили в российской Объединенной авиастроительной корпорации.

Как сообщал УНИАН, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта истребитель потерпел крушение сегодня, пилот успел катапультироваться.

Египетский контракт на МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет: по оценке газеты «Ведомости», 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в $2,5 млрд.