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Постпредом США в ООН может стать Хизер Нойерт

00:41, 02 ноября 2018
Мир
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Хизер Нойерт и Майк Помпео / REUTERS

Об этом Трамп рассказал журналистами во время своего выступления в Белом доме, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

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Телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщает, что Трамп и Нойерт встречались в Белом доме 29 октября. Однако пока неизвестно, приняла ли представитель Госдепартамента предложение президента.

Хизер Нойерт стала официальным представителем Госдепартамента весной 2017 года. До этого она работала на телеканале Fox News.

В октябре постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о намерении до конца этого года покинуть пост. Она заявила, что будет поддерживать президента на новой работе вне нынешней администрации США.

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Теги: #постпред США в ООН#Дональд Трамп#Хизер Нойерт