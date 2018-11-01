World Vegan Day: кто такие "веганы" и от чего они отказываются (видео)

Ежегодно 1 ноября в мире отмечают День вегана.

Слово "веган" появилось благодаря Дональду Уотсону. Понятие "веган" Уотсон создал, объединив три первые и две последние буквы слова vegetarian.

Веганы - строгие вегетарианцы, они полностью исключают из своего питания продукты животного происхождения.

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То есть они отказываются не только от мяса и рыбы, но также молока, яиц и меда. Веганы не носят одежду из кожи и меха и не пользуются продуктами, тестированными на животных. Для них главное - не быть причастными к убийству животных.

Анджелина Джоли, Памела Андерсон, Пол Маккартни и Мадонна – эти известные на весь мир звезды – веганы.

Однако у медиков свои взгляды на веганство. Они уверяют, что полный отказ от мяса и молочных продуктов может серьезно навредить здоровью человека. А вот посидеть на "веганской" диете 1-2 недели будет полезно для организма.