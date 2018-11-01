В Британии легализовали медицинскую марихуану

Медики смогут выписывать медицинскую марихуану лишь в тех случаях, когда другие лекарства неэффективны.

В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях в Англии, Шотландии и Уэльсе. Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту.

Врачи смогут выписывать такие рецепты лишь в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны. Об этом сообщает DW.

В Британии будут предложены бесплатные интернет-курсы, чтобы объяснить врачам, в каких случаях допустимо выписывать медицинскую марихуану. Королевская коллегия медиков не рекомендует прописывать препараты на базе каннабиса для обезболивания.

Читайте такжеКанада полностью легализовала марихуану

В двух странах - в Канаде и Уругвае - уже разрешено употребление марихуану и в медицинских, и в рекреационных целях. Медицинская марихуана также легальна почти в 30 американских штатах, в 10 штатах допустимо применение марихуаны в рекреационных целях.

По данным ООН, Великобритания является крупнейшим в мире производителем каннабиса для медицинских и научных целей. Компания GW Pharmaceuticals Plc, базирующаяся в Кембридже, ежегодно выращивает около 20 тонн конопли в парниках площадью с футбольное поле.