В США медсестры роддома устроили Хэллоуин для новорожденных (видео)
11:57, 01 ноября 2018Мир
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Для них они организовали праздничную фотосессию.
В США медсестры роддома устроили Хэллоуин для новорожденных
В американском штате Миссури к Хэллоуину медсестры решили устроить праздник для новорожденных.
Для малышей в отделении интенсивной терапии сшили мягкие костюмы. Одних сделали супергероями, другим - подготовили костюмы вкусностей - конфеты, ананаса и даже попкорна.
После того, как малышей одели в костюмы, для них устроили праздничную фотосессию.
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