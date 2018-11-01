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В США медсестры роддома устроили Хэллоуин для новорожденных (видео)

11:57, 01 ноября 2018
Мир
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Для малышей в отделении интенсивной терапии сшили мягкие костюмы. Одних сделали супергероями, другим - подготовили костюмы вкусностей - конфеты, ананаса и даже попкорна.

После того, как малышей одели в костюмы, для них устроили праздничную фотосессию.

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Теги: #США