В США медсестры роддома устроили Хэллоуин для новорожденных (видео)

Для них они организовали праздничную фотосессию.

В американском штате Миссури к Хэллоуину медсестры решили устроить праздник для новорожденных. Для малышей в отделении интенсивной терапии сшили мягкие костюмы. Одних сделали супергероями, другим - подготовили костюмы вкусностей - конфеты, ананаса и даже попкорна. После того, как малышей одели в костюмы, для них устроили праздничную фотосессию.

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