Британия и Исландия договорились о правах граждан после Brexit

Накануне аналогичная договоренность была достигнута между Великобританией и Норвегией.

Исландские граждане, проживающие в Великобритании, и британские граждане в Исландии сохраняют свои права на проживание после Brexit даже в случае отсутствия соглашения с Европейским союзом.

Об этом говорится в сообщении МИД Исландии, передает lb.ua со ссылкой на Reuters.

Британия заключила соглашение с Исландией, которая не является членом ЕС, но входит в единый рынок Европейской экономической зоны, на следующий день после аналогичной договоренности с Норвегией, отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось, что соглашение по Brexit могут утвердить уже 21 ноября, а лидеры ЕС подпишут его на саммите в середине декабря.

Ранее УНИАН сообщал, что правительства Великобритании и Испании договорились о статусе Гибралтара после Brexit, хотя некоторые ключевые аспекты отношений еще не решены.

Гибралтар выйдет из ЕС вместе с Британией, хотя 96% населения территории проголосовали за то, чтобы остаться в блоке на референдуме 2016 года. Гибралтар стремится сохранить свободное движение людей через границу с Испанией.