Испания и Великобритания договорились о статусе Гибралтара после Brexit

Подобные протоколы ожидаются также в отношении Северной Ирландии и британской военной базы на Кипре.

Правительства Великобритании и Испании договорились о статусе Гибралтара после Brexit, хотя некоторые ключевые аспекты отношений еще не решены.

Об этом заявил испанский премьер Педро Санчес после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Санчес отметил, что протокол о Гибралтаре, который должен быть добавлен к Соглашению о выходе между Британией и ЕС, "уже закрыт с правительством Великобритании".

Этот документ предназначен для регулирования статуса Гибралтара - британской заморской территории на юге Испании - на время переходного периода после выхода Британии из ЕС.

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Подобные протоколы ожидаются также в отношении Северной Ирландии и британской военной базы на Кипре.

Ни Санчес, ни другие члены его правительства публично не раскрыли деталей относительно содержания документа, но подчеркнули, что это соглашение позволит Гибралтару не стать препятствием для более широких переговоров о Brexit.

"Если понадобится завтра подписать соглашение о Brexit, оно будет подписано, и Гибралтар не будет проблемой", - заявил министр иностранных дел Испании Жозеф Боррелл.

Испанский дипломат, входивший в состав переговорной группы, заявил, что протокол был направлен главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье в начале этого месяца. Он утверждает, что Гибралтар будет подпадать под соглашение о выходе, и по сути уважает статус-кво этой территории.

Дипломат также заявил, что в документе содержатся конкретные положения о правах граждан (в частности, граждан, не являющихся гражданами Великобритании, которые проживают в Испании и работают на Гибралтаре), и содержит ссылки на ряд меморандумов о взаимопонимании по ряду вопросов.

Гибралтар выйдет из ЕС вместе с Британией, хотя 96% населения территории проголосовали за то, чтобы остаться в блоке на референдуме 2016 года. Гибралтар стремится сохранить свободное движение людей через границу с Испанией.