Несколько стран-членов ОБСЕ отозвали своих наблюдателей из Донбасса

Об этом сообщил в среду, 14 января, спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив, передает Deutsche Welle.

Он не уточнил ни какие именно державы приняли это решение, ни сколько наблюдателей покинули Донецкую и Луганскую области.

В свою очередь заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хаг сообщил о том, что ОБСЕ пригласила в Украину экспертов, которые проанализируют безопасность наблюдателей.

Организация безопасности работников является главным приоритетом для миссии ОБСЕ, заявил он в Киеве.

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Тем временем министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Сербии Ивица Дачич "резко осудил" обстрел пассажирского автобуса в Донецкой области, в результате которого накануне погибли 13 человек. Он призвал все стороны выполнить минские договоренности и вернуться за стол переговоров.