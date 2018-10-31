КНДР начала подготовку ядерного полигона к проверкам
08:54, 31 октября 2018Мир
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Северная Корея готовится к посещению иностранной инспекционной группы.
Иллюстрация REUTERS
КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам. Об этом сообщил секретарь Демократической партии Южной Кореи Ким Мин Ги.
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«В то время как Северная Корея в качестве инициативы по денуклеризации закрыла полигон Пхунгери и демонтировала часть объектов ракетного полигона Тончханни, замечена разведывательная деятельность и подготовка к посещению иностранной инспекционной группы», - сказал Ким Мин Ги.
Как сообщал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить Соединенным Штатам список ядерных объектов Северной Кореи.
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