КНДР начала подготовку ядерного полигона к проверкам

Северная Корея готовится к посещению иностранной инспекционной группы.

КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам. Об этом сообщил секретарь Демократической партии Южной Кореи Ким Мин Ги.

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«В то время как Северная Корея в качестве инициативы по денуклеризации закрыла полигон Пхунгери и демонтировала часть объектов ракетного полигона Тончханни, замечена разведывательная деятельность и подготовка к посещению иностранной инспекционной группы», - сказал Ким Мин Ги.

Как сообщал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить Соединенным Штатам список ядерных объектов Северной Кореи.