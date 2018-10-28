Явка избирателей на выборах президента в Грузии составила более 46% - ЦИК

Участие в президентских выборах приняли 25 кандидатов.

Явка избирателей на выборах президента в Грузии, по данным на 20:00 по тбилисскому времени, составила 46,74%.

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Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии.

Так, по данным ЦИК, общее количество проголосовавших избирателей составила 1637956 человек.

Избирательные участки в Грузии в воскресенье, 28 октября, открылись в 08:00 утра и были закрыты в 20:00. На данный момент в ЦИК идет процесс подсчета голосов избирателей.

Участие в президентских выборах приняли 25 кандидатов.