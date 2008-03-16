Средняя зарплата в России вырастет до 2700 долларов

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года предполагает рост средней зарплаты с 526 долларов до 2700 долларов и увеличение средней продолжительности жизни до 75 лет.

Об этом сообщает газета "Ведомости" в номере, который выйдет в понедельник, 17 марта.

Изданию удалось ознакомиться с новой версией концепции (от 12 марта), над которой Минэкономразвития работает почти год. В мае документ снова передадут на рассмотрение правительства.

"К 2020 году жизнь в России будет соответствовать ее статусу - великой державы. Страна станет одновременно и социально ориентированной, и инновационной, и энергетической", - пишут «Ведомости».

"С 8-го места в мире по объему ВВП на душу населения по паритету покупательской способности Россия к 2020 году перейдет на пятое место. Средняя зарплата вырастет с 526 до 2700 долларов, продолжительность жизни достигнет 75 лет", - говорится в статье.

Преобразования предполагается провести в три этапа. "2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - сам прорыв, с 2018 года начнется закрепление и расширение достигнутого", - отмечается в сообщении.