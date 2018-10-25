"Почтовый терроризм" в США: расследованием дела займется ФБР

Политическому насилию не место в США, подчеркнул Дональд Трамп. Ранее в резиденции экс-президентов страны Билла Клинтона и Барака Обамы по почте отправили взрывные устройства.

В Соединенных Штатах "ведется крупное федеральное расследование" по делу о посылках с бомбами, направленных ряду высокопоставленных политиков.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Белом доме в среду, 24 октября, пишет DW.

По его словам, власти страны не пожалеют усилий, чтобы привлечь к ответственности причастных к "отвратительным актам". Политическому насилию "не место в Соединенных Штатах", добавил Трамп.

Ранее в почте, отправленной экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме, были обнаружены взрывные устройства. Посылки с бомбами были направлены также в центральный офис телекомпании CNN в Нью-Йорке и бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру. Все взрывные устройства удалось вовремя заметить и обезвредить. 22 октября посылка с бомбой была найдена в почтовом ящике загородного дома, принадлежащего миллиардеру Джорджу Соросу.

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Эти взрывные устройства, по всей видимости, разослали один и тот же человек либо группа лиц, заявил на брифинге руководитель отделения полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом Джон Миллер. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал случившееся "актом террора, направленным против свободной прессы и лидеров страны". Вашингтон не намерен "смотреть сквозь пальцы" на подобные "неприемлемые трусливые действия", подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.