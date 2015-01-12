Франция усиливает безопасность еврейских школ

Как заявил министр обороны Франции Бернар Казнев, солдаты также будут размещены как подкрепление. Он сказал об этом во время выступления перед родителями учащихся в еврейской школе в Париже. Всего во Франции насчитывается 700 еврейских школ, сообщает радио "Свобода".

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Четверо из 17 жертв нападений боевиков в Париже на прошлой неделе погибли в супермаркете кошерных продуктов, где 9 января вооруженный человек захватил заложников.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал это нападение «ужасным актом антисемитизма».

Как сообщал УНИАН, 7 января трое нападавших убили 12 человек, из них 8 журналистов, в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже, выкрикивая исламистские лозунги и заявляя, что это «месть за пророка». Издание ранее несколько раз публиковало карикатуры на пророка Мухаммеда, высмеивая исламистов. 8 января другой нападавший убил в Париже женщину-полицейского.