Гарри решил поберечь беременную Меган в ходе их заграничного тура

После насыщенной программы герцог и герцогиня приняли решение сократить количество мероприятий с участием герцогини в течение следующих нескольких дней.

Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разгрузить расписание беременной Меган в ходе заграничного турне и уменьшить количество мероприятий, в которых она принимает участие.

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Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце, передает Би-би-си. Гарри, вручая медали победителям Invictus Games (Игр Непобежденных), был один.

Меган в субботу провела два часа на церемонии открытия этих игр. Эти международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, получивших тяжелые ранения или инвалидность в боях, проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажерах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.

Герцогиня появилась на публике в этот день снова, но уже чуть позже.

В заявлении Кенсингтонского дворца говорится: "После насыщенной программы герцог и герцогиня приняли решение сократить количество мероприятий с участием герцогини в течение следующих нескольких дней, впереди заключительные полторы недели их турне".

У Гарри и Меган, ожидающих рождения своего первого ребенка весной следующего года, запланировано 76 мероприятий на 16 дней тура по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонга.

Принц Гарри один встречался с участниками велосипедной гонки в Сиднее.

В Играх Непобежденных принимают участие атлеты из 18 стран, в течение 9 дней они соревнуются в 11 спортивных дисциплинах.

Герцог Сассекский был не прочь пошутить и надел спортивные плавки поверх джинсов.

Эти плавки принцу подарили ведущий спортивных новостей, человек с ограниченными возможностями Дилан Алькотт и двое участников австралийской сборной.

Алькотт, троекратный обладатель золота в Паралимпиаде за теннис на коляске и баскетбол на коляске, сказал: Мы подарили ему подарок. Один из атлетов подарил принцу плавки, а он надел их поверх джинсов. Это выглядело потрясающе".

Следующей точкой в путешествии герцога и герцогини станет остров Фрейзер. Там Гарри и Меган посетят самое чистое озеро в мире - озеро Маккензи.