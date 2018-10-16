Стало известно, какой официальный титул получит ребенок принца Гарри и Меган Маркл

Будущий новорожденный ребенок принца Гарри и Меган Маркл не получит звание принца или принцессы.

Вчера Великобританию и весь мир всколыхнула официальная новость о беременности Меган Маркл. Ее супруг принц Гарри хоть и является внуком королевы Елизаветы II и имеет почетный титул "принца", но его первенец не удостоится такой возможности.

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Об этом сообщают на сайте Harper's Bazaar. Согласно официальному протоколу и указу короля Георга V в 1917 году, будущий новорожденный ребенок принца Гарри и Меган Маркл не получит звание принца или принцессы, потому что такой титул могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II, передает 24tv.ua. Отдельное исключение получил принц Джордж – старший сын супругов принца Уильяма (внук королевы) и Кейт Миддлтон.

Однако в 2012 году, когда герцогиня Кембриджская была беременна принцем Джорджем, Елизавета II издала новый патент, в котором заявила, что все дети ее внука принца Уильяма могут иметь почетный титул принца и принцессы. Возможно, Ее Величество введет новые правила в королевском дворе и позволит принцу Гарри дать его первенцу уважаемый титул. В противном случае, дети Гарри и Меган и соответственно правнуки Елизаветы II будут иметь титулы "леди" или "лорд" с фамилией Маунтбеттен-Виндзор.

После рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл, он станет седьмым в списке наследников британского престола. Согласно официальным сообщения Кенсингтонского дворца, первенец Меган и Гарри должен родиться весной 2019 года.