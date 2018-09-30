Трамп признался в любви Ким Чен Ыну (видео)

Американский президент также раскритиковал своих оппонентов, обвиняющих его в том, что он жертвует интересами США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после обмена письмами с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном они «влюбились друг в друга».

Как сообщает CNN, соответствующее заявление Трамп сделал, выступая перед сторонниками в Западной Виргинии. Как отметил президент США, он считает нормальным то, что лидеры стран нравятся друг другу.

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Президент США также раскритиковал своих оппонентов, обвиняющих его в том, что он жертвует интересами страны в отношениях с КНДР. По его словам, он «не пожертвовал ничем».

«Мы влюбились друг в друга. Нет, правда. Он написал мне красивые письма, прекрасные письма. Мы влюбились», - отметил Трамп.

Тем временем, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что при отсутствии доверия к США Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке".