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Трамп признался в любви Ким Чен Ыну (видео)

10:56, 30 сентября 2018
Мир
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS

Как сообщает CNN, соответствующее заявление Трамп сделал, выступая перед сторонниками в Западной Виргинии. Как отметил президент США, он считает нормальным то, что лидеры стран нравятся друг другу. 

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Президент США также раскритиковал своих оппонентов, обвиняющих его в том, что он жертвует интересами страны в отношениях с КНДР. По его словам, он «не пожертвовал ничем».

 «Мы влюбились друг в друга. Нет, правда. Он написал мне красивые письма, прекрасные письма. Мы влюбились», - отметил Трамп. 

Тем временем, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что при отсутствии доверия к США Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке".

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Теги: #Трамп#Ким Чен Ын