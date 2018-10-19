Жена пропавшего в Китае экс-главы «Интерпола» думает, что он уже мертв

Женщина говорит детям, что пропавший папа просто «в командировке».

Жена экс-главы «Интерпола» Мэна Хунвея считает, что ее мужа, которого арестовали в Китае в прошлом месяце, уже может не быть среди живых.

Как сообщает The Guardian, Грейс Мэн сказала, что до сих пор ждет возможности увидеться с ним или хотя бы услышать какие-нибудь известия о нем. Однако, с 25 сентября, когда Мэн отправился из Франции в Китай, семья его не видела.

«Я говорю детям, что папа в длительной деловой поездке. Мы хотим услышать его голос», - сказал жена бывшего главы «Интерпола».

Читайте такжеАрестованный в Китае президент Интерпола ушел в отставку

В сентябре Грейс Мэн сообщила о пропаже мужа, когда получила зашифрованное сообщение в WhatsApp с текстом: «Жди моего звонка». После слов в сообщении было вставлено эмодзи в форме ножа. Полиция Франции открыла расследование, а «Интерпол» обратился к официальному Пекину с требованием разъяснений. В ответ служба получила заявление Мена Хунвея об отставке. А 7 октября китайские власти объявили, что он задержан из-за подозрения во взяточничестве.

«Я считаю, что это политическое преследование. Я не уверена, что он еще жив. Они очень жестокие и грязные», - сказал жена Мэна, имея в виду китайскую Компартию.