Германия выступила против принятия новых антитеррористических законов после расстрела Charlie Hebdo

Об этом сообщает ТАСС.

"В чем мы сейчас не нуждаемся, так это в гонке за новыми законами", - заявил он сегодня в Берлине. "Акционизм не остановит террористов", - добавил Маас.

По словам министра, наряду с применением существующих законов необходимо активизировать просветительную работу.

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"Мы не должны попасть в ловушку террористов. Ограничение свобод и отход от принципов правового государства - это именно то, чего они хотят добиться", - считает он.

Нападение на редакцию Charlie Hebdo был совершено утром 7 января. Трое мужчин, которые были вооружены автоматами и гранатометами, устроили стрельбу в офисе. Нападавшие выкрикивали: «Аллах акбар» и «Мы отомстили за пророка». В результате нападения погибли 12 человек, в том числе главный редактор издания и несколько полицейских. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом.