КНДР попросила у России поставить ей истребители Су-35 – СМИ

Как утверждает южнокорейская ежедневная газета "Чунан ильбо", соответствующее обращение озвучил член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК ТПК Цой Рён Хэ в ходе недавнего визита в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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В опубликованной в пятницу статье авторы издания озвучили оценку, согласно которой КНДР "способна производить различное вооружение и самостоятельно, однако, строительство истребителей требует более современные технологий, поэтому Север и ищет помощи со стороны России".

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын утвердил новый план военного вторжения в Южную Корею с применением методов ведения асимметричной войны, включая использование ядерного арсенала.