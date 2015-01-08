В КНДР принят план военного вторжения в Южную Корею – СМИ
07:21, 08 января 2015Мир
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Лидер КНДР Ким Чен Ын утвердил новый план военного вторжения в Южную Корею с применением методов ведения асимметричной войны, включая использование ядерного арсенала.
REUTERS
Об этом сообщает южнокорейская ежедневная газета "Чунан ильбо", передает ТАСС.
По данным издания, которое ссылается на информацию, полученную от перебежчиков с Севера, и правительственные источники, северокорейский лидер утвердил этот план еще летом 2012 года. Он предполагает вторжение и полный захват контроля над территорией Республики Корея (РК) в течение недели - до того, как США успеют прийти на помощь своим южнокорейским союзникам.
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Отмечается, что правительство РК в этой связи уже ведет работу по обновлению собственных стратегических наработок, направленных на противодействие такому вторжению.
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