Великобритания усиливает меры безопасности

В частности, будут усиленно охраняться порты, а также железнодорожные станции, на которые прибывают поезда из Франции. Британские власти подчеркивают, что конкретной угрозы на данный момент нет, меры носят профилактический характер, передает Би-би-си.

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Напомним, 7 января трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, убив 10 журналистов и двух полицейских. Причиной нападения стали карикатуры на исламские религиозные символы.