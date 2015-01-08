Великобритания усиливает меры безопасности

14:52, 08 января 2015
Мир
598 0

Власти Великобритании приняли решение усилить меры безопасности на некоторых участках границы после теракта в Париже.

Великобритания усиливает меры безопасности / УНИАН

В частности, будут усиленно охраняться порты, а также железнодорожные станции, на которые прибывают поезда из Франции. Британские власти подчеркивают, что конкретной угрозы на данный момент нет, меры носят профилактический характер, передает Би-би-си.

Читайте такжеИспания повысила уровень террористической угрозы

Напомним, 7 января трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, убив 10 журналистов и двух полицейских. Причиной нападения стали карикатуры на исламские религиозные символы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter