Великобритания усиливает меры безопасности
14:52, 08 января 2015Мир
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Власти Великобритании приняли решение усилить меры безопасности на некоторых участках границы после теракта в Париже.
Великобритания усиливает меры безопасности / УНИАН
В частности, будут усиленно охраняться порты, а также железнодорожные станции, на которые прибывают поезда из Франции. Британские власти подчеркивают, что конкретной угрозы на данный момент нет, меры носят профилактический характер, передает Би-би-си.
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Напомним, 7 января трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, убив 10 журналистов и двух полицейских. Причиной нападения стали карикатуры на исламские религиозные символы.
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