Принц Уильям продемонстрировал нежные чувства к Кейт Миддлтон (фото)

Проявления чувств – редкость для супругов, на публике они ведут себя очень сдержанно, чтобы не нарушать королевский протокол.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон были почетными гостями на королевской свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбенка, которая состоялась 12 октября.

Как пишет 24 канал, 36-летняя герцогиня Кембриджская прибыла на праздничную церемонию в платье от Alexander McQueen глубокого винного цвета. Кейт дополнила образ шляпкой в тон платья. А ее элегантный look завершали украшения в виде роскошных серег с бриллиантами.

Во время подвенечной церемонии Кейт и Уильям публично продемонстрировали проявления любви, что бывает очень редко. Так, Уильям нежно держал руку жены в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия практически всю церемонию. А также во время выхода из часовни ласково обнял Кейт.

Стоит отметить, что такие проявления чувств – редкость для супругов, на публике они ведут себя очень сдержанно, чтобы не нарушать королевский протокол.

Вместе с тем, отметим, что принц Гарри и его жена Меган Маркл довольно часто демонстрируют свои чувства на публике. Чего только стоит страстный поцелуй герцогов Сассекских на благотворительном турнире по поло, который состоялся в Беркшире.

Напомним, свадьба принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка состоялась 12 октября в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия – там же, где в мае венчались принц Гарри и Меган. Невеста принцесса Евгения является девятой в линии наследования трона и имеет право сохранить свой титул после женитьбы или же взять фамилию мужа.