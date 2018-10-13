Маск решил заняться выпуском текилы под названием Teslaquila (фото)
05:54, 13 октября 2018Мир
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Изобретатель показал фото этикетки бутылки с алкогольным напитком.
Илон Маск / REUTERS
Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск решил выпускать текилу под брендом Tesla - компании, которая специализируется на производстве электромобилей.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter и выложил фото этикетки бутылки с алкогольным напитком.
Текила Маска будет называться Teslaquila.
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Перед этим американское издание CNBC написало о том, что Tesla подала заявку на регистрацию "спиртного напитка из растения агава". В качестве подтверждения этой информации Маск и опубликовал этикету "теслакилы".
Twitter.com/elonmusk
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