Трамп прокомментировал отставку Хейли

Трамп высоко оценил проделанную Хейли работу, а также выразил надежду, что она вернется в его администрацию в другом качестве.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что постпред страны в ООН Никки Хейли уходит в отставку.

По словам главы государства, Хейли покинет занимаемый пост в конце этого года. Об этом сообщает Reuters.

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Он уточнил, что постпред уведомила его о желании оставить занимаемую должность полгода назад.

Отмечается, что Трамп высоко оценил проделанную Хейли работу, а также выразил надежду, что она вернется в его администрацию в другом качестве. Он также пообещал назвать ее преемника на посту постпреда США в ООН в течение двух-трех недель.

Ранее сообщалось, что Трамп принял отставку постпреда страны в ООН Никки Хейли.